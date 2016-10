26.10.2016 - 11:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Gestern Abend legte Apple den Geschäftsbericht für das Fiskalquartal Q4 2016 vor. Dabei ging man natürlich auf die Produkt-Verkäufe und Umsätze ein. Wirklich interessant wurde es hingegen danach bei der Fragerunde. In dieser hakte der"Piper Jaffray"-Analyst Gene Munster nach und erkundigte sich bei Apple-CEO Tim Cook nach dem Apple Car.



Bei Apple lässt die Geheimhaltung in den letzten Jahren stetig nach. Da fragen wir uns, wie es Elon Musk bei Tesla schafft Autos bis zur Vorstellung zu verstecken (Bild: Elon Musk)

Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen wurde es gestern Abend nochmal interessant. Tim Cook wurde nämlich von dem Analysten Gene Munster nach dem Apple Car gefragt. Natürlich wollte Cook keinerlei Pläne kommentieren und sagte: „Wir haben nichts anzukündigen". Gleichzeitig nahm er die Frage zum Anlass, um über neue Produkte und damit verbundene Technolgien zu sprechen.

"Ich kann nicht über Gerüchte sprechen, aber soweit ihr wisst, schauen wir uns Wege an, um die Erfahrung und das Kundenerlebnis in verschiedenen Produktbereichen zu verbessern. Wir schauen immer nach neuen Dingen und die Automobilsparte ist ein Bereich, bei dem es klar ist, dass dort eine Menge Technologien verfügbar sein werden... oder die Auto-Erfahrung revolutionieren werden. Aus dieser Sicht ist es sehr interesssant. Aber heute haben wir sicherlich nichts anzukündigen."

Auch wenn Cook nicht viel zu entlocken war, tauchte gestern kurz vor den Quartalszahlen der Hinweis auf, dass Apple in einer Forschungseinrichtung in Kanata in Kanada ehemalige BlackBerry-QNX-Mitarbeiter beschäftigt, die dabei helfen sollen ein Betriebssystem für Autos zu entwickeln. Das Team wird sich jedoch nur um die grundlegenden Funktionen des „carOS" kümmern. Die Software für selbstfahrende Fahrzeuge sowie für ein Head-Up-Display sollen von anderen Softwareingenieuren entwickelt werden.