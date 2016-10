18.10.2016 - 16:30 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Wikileaks hat eine E-Mail veröffentlicht, die von John Podesta stammt. Er war der Chef des Wahlkampfteams von Hillary Clinton. In der Mail wurde Apple-Chef Tim Cook als ein Wunschkandidat für eine politische Rolle aufgeführt – aber auch Bill Gates und Michael Bloomberg.



18.10.2016 - 16:30 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Hillary Clinton (Bild: Gage Skidmore, CC-BY-SA 2.0)

Die Whisleblower-Plattform Wikileaks hat eine E-Mail veröffentlicht, in der Wunschkandidaten für politische Ämter aufgezählt werden, sollte Hillary Clinton als Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt werden. Demnach war Tim Cook zu dem Zeitpunkt einer von ihnen, der als Vizepräsident agieren könnte. Weitere bekannte Namen sind der Microsoft-Gründer Bill Gates und der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg sowie der ausgeschiedene demokratische Kandidat Bernie Sanders.

Zweifel über die Eignung von Tim Cook

In weiteren E-Mails, die im Zuge der Veröffentlichung ans Tageslicht gekommen sind, haben die Wahlkampfverantwortlichen infrage gestellt, ob Tim Cook wirklich der richtige für den Job ist. In den weiterführenden Mails wurde angezweifelt, ob Cook den nötigen „politischen Scharfsinn” besitze. Auch sei Cook ein bisschen kompliziert, was seine Meinung zur FBI-Debatte um verschlüsselte Smartphones angeht.

Letzendlich wurde Tim Kaine für den Job ausgewählt, der Senator für den Bundesstaat Virginia ist. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass Cook bereits komplett aus dem Rennen ist – zumindest wurde das nicht ausdrücklich ausgeschlossen.