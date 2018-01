20.01.2018 - 10:57 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple unterstützt eine Initiative an Universitäten, die Studenten das Programmieren beibringen soll. Dennoch betonte Cook in einer Rede am Harlow College in Essex, dass nicht jegliches Wissen per Computer vermittelt werden könne. Programmieren zu erlernen sei aber wichtiger als Fremdsprachen-Lernen.



20.01.2018 - 10:57 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Tim Cook (Bild: Apple)

Der britische Guardian veröffentlichte Ausschnitte der Rede, in der es um die Überbeanspruchung von Technik und Grenzen für Kinder ging. Cook sagte, er glaubt, dass es Lerninhalte gibt, die nicht mit Hilfe von Technik vermittelt werden können. In vielen Fächern sollte der Computer nicht dominieren.

"Es gibt immer noch Inhalte, über die man reden und die man verstehen will. Sollte man in einem Literaturkurs viel Technik nutzen? Wahrscheinlich nicht," so Cook.

Apples Investoren hatten vor kurzem Apple gedrängt, mehr zu tun, um Kinder vor der Sucht nach Smartphones zu schützen. Apple erklärte daraufhin, dass man die Verantwortung für den Schutz von Kindern "sehr ernst" nähme und dass iOS-Geräte in Zukunft eine robustere Kindersicherung erhalten werden.

Cook erzählte, dass er seinem eigenen Neffen "Grenzen gesetzt" habe. "Es gibt hier einige Dinge, die ich nicht zulassen werde; ich will nicht, dass sie ein soziales Netzwerk nutzen", sagte Cook einem überraschten Publikum. Wie alt der Neffe ist, teilte Cook nicht mit.

Beim Thema Programmieren argumentierte Cook dem Bericht nach leidenschaftlich, dass Programmieren wichtiger sei als das Erlernen einer Fremdsprache: "Ich denke, wenn man eine Wahl treffen muss, ist es wichtiger, Programmieren zu lernen als eine Fremdsprache. Ich kenne Leute, die da anderer Meinung sind als ich. Aber Programmieren ist eine globale Sprache; es ist die Art und Weise, wie man sich mit 7 Milliarden Menschen unterhalten kann.".