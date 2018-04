08.04.2018 - 11:18 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



08.04.2018 - 11:18 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Tim Cook hat in einem Fernsehinterview mit MSNBC über Technik im Bildungswesen, den Facebook-Skandal und über lebenslanges Lernen gesprochen. Der Apple-Chef ist der Ansicht, dass jeder Programmieren lernen sollte. Coding sei eine Möglichkeit, sich auszudrücken.

Ob Tim Cook selbst programmieren kann, ist leider nicht bekannt, aber in einem Interview mit MSNBC, das unter anderem Kara Swisher von Recode mit ihm führte, hat sich der Apple-Chef dafür ausgesprochen, dass jeder lernt zu programmieren.

Cook ist der Ansicht, dass "Bildung der große Gleichmacher der Menschen ist". Er sagte: "Wenn man sich viele der Probleme in der heutigen Gesellschaft anschaut, kann man die Wurzel in Menschen finden, die heute keinen Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung haben". "Wir alle müssen uns mit der Vorstellung anfreunden, dass Bildung lebenslang ist. Jobs werden im Laufe der Zeit beseitigt und durch andere ersetzt."

Während er glaubt, dass Technologie eine Schlüsselrolle in der modernen Bildung spielt, stellte Cook fest, dass Apple nicht glaubt, dass Technologie Lehrer ersetzen kann. "Unsere Produkte sind Werkzeuge", sagte er. "Sie helfen Menschen - sie ersetzen keine Menschen."

"Ich will, dass Amerika in erster Linie stark ist." Und eine Basis dafür ist, dass jeder lernen muss, zu programmieren. Die Fähigkeit zu Programmieren sei eine Möglichkeit, sich auszudrücken. "Es ist eine Sprache", sagte Cook. "Wir erwarten nicht, dass jeder ein Software-Programmierer wird. Aber es ist wichtig, dass die Leute die Grundlagen lernen", fügte er einschränkend hinzu.

"Wir müssen mehr Leute für die Programmierung interessieren." Wir müssen uns an Frauen und nicht vertretene Minderheiten wenden, die zu wenig kodiert haben." Cook betonte die Bedeutung von lebenslanger Bildung und Umschulung, da Roboter für bestimmte Aufgaben den Menschen ersetzen werden.

Zum aktuellen Facebook-Skandal äußerte sich der Apple-Chef ebenfalls. Die Firma Cambridge Analytica hatte Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern ohne deren Zustimmung während der US-Präsidentschaftswahl 2016 eingesammelt und ausgewertet. Cook wurde gefragt, was er nun tun würde, wenn er Mark Zuckerberg wäre.

"Was würde ich tun? Ich wäre nicht in dieser Situation", sagte Cook "Wir kuratieren", erläuterte er und bezog sich dabei auf den Überprüfungsprozess im App Store. "Wir wollen keine Pornos in unserem App Store. Wir wollen keine Hasstiraden in unserem App Store. Wir schauen uns jede App im Detail an. Tut sie das, was sie sagt?"

"Die Wahrheit ist, wir könnten eine Tonne Geld verdienen, wenn der Kunde unser Produkt wäre", wie es wohl bei Unternehmen wie Facebook und Google der Fall ist. "Wir haben uns entschieden, das nicht zu tun", sagte Cook, der auch auf Apples Datenschutzmaßnahmen hinwies.

