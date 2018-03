25.03.2018 - 14:10 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



25.03.2018 - 14:10 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Tim Cook (Bild: Apple)

Anlässlich des China Development Forum wurde Tim Cook nach seiner Meinung zur Data-Mining-Kontroverse von Facebook-Nutzerdaten gefragt, bei denen Cambridge Analytica Informationen über 50 Millionen Nutzer sammelte. Cook fordert staatliche Eingriffe.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, ist die Facebook-Kontroverse ein weiteres Zeichen dafür, dass "gut durchdachte" Vorschriften zum Schutz der Nutzerdaten notwendig sind, so Apple-Chef Tim Cook auf dem China Development Forum.

Cook erklärte, dass die aktuelle Situation zwischen Facebook und Cambridge Analytica "so entsetzlich" und weitreichend geworden sei, dass "wahrscheinlich" eine Regulierung erforderlich sei. Darüber hinaus merkte Cook an, dass Unternehmen Zugang zu den Daten haben, die Facebook gar nicht erst besitzen sollte.

"Die Möglichkeit von jedem zu erfahren, was er seit Jahren sucht, wer seine Kontakte sind, wer deren Kontakte sind, was du magst und nicht magst und jedes intime Detail deines Lebens - aus meiner Sicht sollte so etwas nicht existieren."

Cook erklärt auch, dass sich Apple seit langem um die Privatsphäre seiner Nutzer sorgt und befürchtet. Er befürchtet, dass Menschen wertvolle Informationen preisgeben, ohne notwendigerweise überhaupt zu wissen, was sie tun.

Im März 2018 wurde bekannt, dass Cambridge Analytica seine Aktivitäten auf Datensätze stützte, die seine Muttergesellschaft SCL von einem Unternehmen namens Global Science Research (GSR) kaufte. GSR hatte mittels einer App Persönlichkeitstests mit amerikanischen Facebooknutzern durchgeführt, deren Teilnehmer am Ende jedes Tests einem Zugriff auf ihre Profile und die ihrer Kontakte zustimmten. Damit wurden enorme Datenmengen gesammelt. Die insgesamt über 50 Millionen Datensätze bildeten die Grundlage für die Arbeit von Cambridge Analytica in US-Wahlkämpfen, heißt es bei Wikipedia.

