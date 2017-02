12.02.2017 - 13:20 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Auf seiner Europareise hat sich Tim Cook in Großbritannien wieder einmal für den Einsatz von Augmented Reality ausgesprochen. Ähnliche Bemerkungen machte er auch zu Smartwatches, bevor die Apple Watch angekündigt wurde. Was plant Apple? Und helfen deutsche Unternehmen womöglich?



Apple will groß AR einsteigen - Patente und Personal gibt es bereits. (Bild: dolgachov/iStockphoto)

Augmented Reality, also die Vermischung aus computergenerierter Grafik und der Realität, werde künftig an Bedeutung gewinnen, meint Tim Cook. Die Technik sei für jeden geeignet, während Virtual Reality, die ausschließlich auf synthetische Welten setzt, den Nutzer zu stark von der Realität abschotten würde, so Cook in einem Interview mit dem britischen The Independent.

Die AR-Technik sei genauso für jedermann geeignet wie das Smartphone, glaubt der Apple Chef. Apple verfügt bisher über kein einziges Produkt, das auch nur in die Nähe von Augmented Reality zeigt. Zwar haben App-Entwickler ihrerseits Anwendungen bereitgestellt, die auf dem iPhone-Display das Kamerabild mit Computergrafik vermischen, doch diese Apps stammen nicht von Apple.

Im vergangenen Jahr hatte Cook schon anlässlich einer Investorenkonferenz mitgeteilt, dass Apple im AR-Bereich investiere.

„Ich betrachte AR genauso wie das Silizium in meinen iPhone. Es ist per se kein Produkt sondern eine Kerntechnologie. Aber bevor eine Technik gut genug ist für den Mainstream, muss sie gut erforscht werden”, meint Cook.

Augmented-Realtiy: Know-How gekauft und Spezialisten angeworben

Apple hat unter anderem Firmen wie Faceshift gekauft, Maschinenlernen-Spezialisten und Startups wie Perceptio übernommen. Auch die deutsche Firma Metaio und Flyby Media wurden ebenfalls aufgekauft. Gerüchteweise arbeitet Apple mit Carl Zeiss an einer speziellen AR-Brille.