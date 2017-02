Bis einschließlich morgen Früh um 9 Uhr erhalten Sie im Rahmen der Tiefpreisschicht bei Media Markt diverses Audio-Zubehör von JBL stark im Preis reduziert angeboten. Darunter findet sich unter anderem der JBL Flip 3 Bluetooth-Lautsprecher, aber auch Kopfhörer.

JBL Charge 3, wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher (Bild: JBL)

Da die Produkte zum Teil stark nachgefragt sind, sollten Sie jetzt schnell sein und im Angebot von Media Markt stöbern. Im Rahmen der Tiefpreisschicht erhalten Sie den JBL Flip 3 in den Farben Schwarz, Blau, Grau, Rot oder Türkis für jeweils 66 Euro inklusive Versandkosten. Der Vergleichspreis liegt bei 80 Euro. Sie bekommen aber auch den JBL Charge 3 in den gleichen Farben für 115 Euro statt anderswo für 131 Euro. Den JBL Go gibt es sogar für 17 Euro.

Auch Kopfhörer von JBL reduziert

Darüber hinaus bekommen Sie mit den JBL Reflex Mini BT (66 Euro) und den JBL Everest 100 (55 Euro) zwei Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer günstiger. Zu guter Letzt gibt es in dieser Woche im Rahmen der Tiefpreisschicht bei Media Markt zudem zwei kabellose Over-Eer-Kopfhörer günstiger, und zwar den JBL Everest 700 für 111 Euro und den JBL Everest Elite 700 für 188 Euro.