14.01.2017 - 18:44 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Der Zubehörhersteller Sonnet hat eine interessante Erweiterungsmöglichkeit für Macs mit Thunderbolt-3-Schnittstelle geschaffen. Das kleine wie unscheinbare externe Gehäuse bietet Platz für eine PCIe-Karte und kann so den Mac neue Fähigkeiten wie schnellere Netzwerkanschlüsse verschaffen. Wer noch eine ältere Echo-Express-Box mit Thunderbolt 2 besitzt, kann diese auf Thunderbolt 3 aufrüsten.



Echo Express SEL - Thunderbolt 3 Edition (Bild: Sonnet)

Sonnet hat eine Erweiterung für Macs mit Thunderbolt 3 vorgestellt. Die Echo Express SEL nimmt eine Low-Profile-PCI-Expresskarte auf. So lassen sich zum Beispiel schnelle Ethernet-Anschlüsse oder gar Fibre-Channel-Anschlüsse realisieren. Alternativ lässt sich auch ein RAID-Controller oder ähnliches einstecken.

Die zweite Box von Sonnet nennt sich Echo Express SE I und bietet die Möglichkeit, eine PCIe-Karte mit halber Länge, dafür aber mit voller Höhe und einfacher Breite einzusetzen. Auch ein Daughterboard angesteckt werden.

Sonnet bot schon früher entsprechende Erweiterungsgeräte an, die aber mit Thunderbolt 2 betrieben wurden. Eine Erweiterungskarte für rund 150 US-Dollar bringt diesen externen Gehäusen Thunderbolt 3 bei.

Die externen Gehäuse bestehen aus Aluminium und verfügen zudem über einen zweiten Thunderbolt-3-Anschluss, so dass sich weitere Peripherie anschließen lässt. Nach Herstellerangaben lassen sich in Reihe daran fünf weitere Thunderbolt-Geräte anstecken. Über USB-C kann die Box mit Strom versorgt werden. Ein Thunderbolt-3-Kabel liegt bei. Es kann mit einem beigelegten Clip am Gehäuse festgeschraubt werden, damit es nicht versehentlich herausrutscht.

Die Boxen kosten leer jeweils rund 270 US-Dollar. Die Echo Express SE I und die Echo Express SEL sollen noch Ende Januar 2017 auf den Markt kommen. Deutsche Preise liegen noch nicht vor.