In der US-Tageszeitung „New York Times“ stellte der Tech-Investor Peter Thiel die These auf, dass das Zeitalter Apples abgelaufen sei. Jeder wisse heute, wie ein Smartphone aussehe und was es tue. Das Pikante: Thiel gehört zum Beraterstab von US-Präsident Donald Trump. Hat er Recht? Wir haben in der Redaktion zwei Meinungen von Thomas Raukamp und Chefredakteur Sebastian Schack zusammengetragen.

Skeptischer Blick aufs iPhone (Bild: CC0)

Thomas Raukamp: Schauspiel, erster Akt! (Bild: Thomas Raukamp) Peter Andreas Thiel ist ein interessanter Mann. Der US-Amerikaner deutscher Abstammung investierte einst für ihn überschaubare 280.000 US-Dollar in ein Start-up-Unternehmen namens PayPal. Das war 1998. Damals redete noch niemand von Apple Pay oder Google Wallet. Dinge im Internet zu kaufen galt noch als verwegen, sie dann auch noch online zu bezahlen mindestens als waghalsig. 2004 stieg er mit 500.000 US-Dollar als erster Investor bei einem nahezu unbekannten sozialen Netzwerk eines gewissen Mark Zuckerberg ein. Heute ist Facebook eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, einflussreicher vielleicht als Apple. Kein Zweifel: Der Tech-Investor Peter Thiel ist nicht irgendein Dampfplauderer, sondern ein Mann mit Weitsicht, der Trends zu erkennen, zu deuten und darauf zu reagieren vermag. Und seit kurzem auch ein Politiker mit Einfluss, als Berater von Donald Trump. Dass der Apple nicht sonderlich mag, daraus machte der neue US-Präsident schon während des Wahlkampfs keinen großen Hehl. Ziemlich unverblümt sagte er dem iPhone-Hersteller öffentlich den Kampf an, kritisierte dessen mangelnde Kooperationsbereitschaft im Umgang mit US-Behörden und verteilte sogar Ratschläge für die Displaygröße aktueller Smartphone-Modelle. Der größte Dorn im Auge scheint dem Trump-Kabinett jedoch die Produktion von nahezu allen Apple-Produkten außerhalb der USA zu sein. Mit attraktiven Steuererleichterungen will man den Konzern nun zurück in die Heimat locken. Es kann also gut sein, dass das Störfeuer aus Washington nur der erste Akt eines politischen Schauspiels ist, dessen Hauptdarsteller sich gerade erst in Position bringen und dessen Handlung äußerst unappetitlich werden könnte.

