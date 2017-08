(Bild: Thomas Raukamp)

Irgendwie ist die Smartwatch ein Flop. Seit einigen Wochen trage ich so ein Ding am Handgelenk spazieren, beeindrucke entfernte Verwandte mit wechselnden Zifferblättern und lasse mich per sanfter Vibration wecken, ohne dass die einer späteren Aufstehzeit entgegen schlummernde Partnerin gleich mit senkrecht im Bett steht. Dass ich eine Smartwatch aber zu viel mehr als eine verlängerte Notifikationsanzeige meines Smartphones benutze, kommt allerdings äußerst selten vor. Navigation mit Maps? Viel zu klein auf dem schmalen Display. Eine Nachricht im Messenger direkt auf der Uhr beantworten? Einmal versucht und schnell wieder zu den Akten gelegt. Stöbern in Spotify? Kein Freude. Vergessen wir die Smartwatch also als smartes Device, das irgendwann einmal auf Augenhöhe mit dem Smartphone angedacht war. Nicht umsonst haben Größen wie Ebay, Amazon und Google bereits ihre Apps zurückgezogen.

In Wahrheit ist der relative Erfolg der Apple Watch gar kein Triumph der Smartwatch, sondern des Fitnesstrackers. Das weiß auch Apple, weshalb die wichtigsten Neuerungen des watchOS immer den Sportbereich betreffen und Apple sein Gadget längst als edle Variante des Fitnessarmbands vertreibt. Und Kooperationen mit Nike die Tür zum Sportartikelmarkt noch weiter aufstoßen sollen. Ein wirkliches Milliardengeschäft könnte die Watch werden, wenn Apple es schafft, sein Gadget als wichtigen Baustein eines medizinischen Ökosystems zu platzieren, in dem die Apple Watch den Blutzucker misst, vor einem zu hohen Alkoholgehalt im Blut warnt und Langzeitdaten an den Arzt des Vertrauens funkt. Denn in der Medizin liegt die eigentliche Zukunft der Apple Watch – und vielleicht seines Herstellers.

Thomas Raukamp