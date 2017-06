(Bild: Sebastian Schack)

Den eigenen Kunden, also den Millionen Mac-, iPhone- und iPad-Nutzern, etwas beizubringen, ist nichts völlig Neues für Apple. Schon jahrelang gab es das One-to-One-Programm, in dem man sich eine Stunde Zeit mit einem Apple-Experten in einem Apple Store erkaufen konnte. Entweder, um sich etwas Neues beibringen zu lassen, oder um sich bei einem konkreten Problem helfen zu lassen. Testweise habe ich an so einer Sitzung vor einigen Jahren im Hamburger Apple Store Jungfernstieg teilgenommen.(Das „Store“ hat Apple übrigens mittlerweile aus den Store-Namen gestrichen. So heißen die Ladengeschäfte nur noch „Apple Jungfernstieg“ oder „Apple Kurfürstendamm“.) Und was soll ich sagen? Das war wirklich richtig gut! Engagierte „Lehrer“, die sich wirklich Zeit nehmen und tief in der Materie stecken. Natürlich war ich selbst auch vorbereitet und hatte mir ein paar trickreiche Fragen überlegt, aber auch die konnten sinnvoll und hilfreich beantwortet werden.

Was mich noch an der zu erwartenden Qualität der neuen Kurse nicht zweifeln lässt: Garage Band. Hier kann man sich ebenfalls – von weiten Teilen der Öffentlichkeit größtenteils ignoriert – Dinge beibringen lassen. Das Musizieren nämlich. Und das nicht nur von irgendwelchen Unbekannten, sondern auch von echten Stars. Eine Klavierstunde mit Alicia Keys? Überhaupt kein Problem! „Proud Mary“ direkt von John Foggerty auf der Gitarre erlernen? Aber sicher doch! Apple hat nicht nur das eigene Personal gut geschult, sondern bringt auch echte Künstler in die Lehrerspur.

Nicht mehr und nicht weniger erwarte ich von „Today At Apple“. Ein spannendes Konzept, das ich sicherlich auch wieder für Mac Life testen werden. Natürlich inkognito – sonst macht’s ja keinen Spaß!

Sebastian Schack