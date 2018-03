Schnelles Internet ist in vielen Ländern bereits Realität. Dabei geht es bei der Verbindungsgeschwindigkeit nicht nur um das Streamen von Netflix auf dem heimischen Smart-TV. Nein, schnelles Internet im Download und Upload ist besonders auch für viele Unternehmen in Deutschland von großer Bedeutung, da diese zunehmend große Datenmengen bekommen und auch verschicken müssen. Datenverkehr ist inzwischen fast so wichtig wie Warenverkehr. Dabei hatte die ehemalige Große Koalition ehrgeizige Ziele beim Breitbandausbau.

Der scheidende Bundesminister für Verkehr und Digitale Infrastruktur, Alexander Dobrindt (CSU) versprach großmundig flächendeckende 50 Mbit/s bis Ende 2018. Davon sind wir bis heute weit entfernt. Es gibt noch genug ländliche Regionen, wo das Surfen im Internet noch immer Zeit und Nerven kostet. Jochen Homann, der Präsident der Bundesnetzagentur, ließ unlängst verlauten: „Deutschland braucht gigabitfähige Infrastrukturen“. Also Übertragungsgeschwindigkeiten, die weit über die geforderten und nicht erreichten 50 Mbit/s hinausgehen. Eines ist klar, Deutschland hat schon lange den Anschluss an andere europäische Länder verloren. Es ist an der Zeit, endlich wieder voranzugehen, anstatt hinterherzulaufen. Denn Innovation und Fortschritt lassen sich nur so erreichen.