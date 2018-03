Stefanie Seidler und Sebastian Schack (Bild: David Schmitz)

Hat Apple Design-Probleme? Zeigen diese sich beim Kamera-Buckel des iPhone ganz besonders? In der Redaktion von Mac Life haben wir zwei unterschiedliche Meinungen dazu von Sebastian Schack und Stefanie Seidler eingesammelt.

Sebastian Schack: Apple darf nicht von einer Person abhängig sein. Egal, ob diese Steve Jobs, Tim Cook oder Jony Ive heißt. Aber es bedarf manchmal eben einer Person, die die Zügel in den Händen hält und gelegentlich auch mal die Peitsche rausholt. In Design-Dingen ist dies bei Apple mit Sicherheit Jony Ive. Zumindest war er das bis 2015 und hoffentlich ist er das jetzt wieder. Zwar hat Apple sich in den vergangen Jahren keine Totalausfälle bei den diversen Produkten geleistet. Allerdings tritt man in einigen Fällen doch offenkundig auf der Stelle und hat in anderen zumindest zweifelhafte Entscheidungen getroffen. Wir, die wir über Touch Bar, iPhone-X-Flappe, MacBook-Pro-Tastatur und ähnliches nörgeln, müssen dabei aufpassen, dass wir nicht (wieder) in ein blindes „Unter Steve wäre das nicht passiert“ – nur diesmal eben mit Jony Ive – verfallen. Dennoch muss es gestattet sein, eine neue Hoffnung in die Rückkehr von Jony Ive zu setzen.

Nicht, weil Apple schlechte Produkte auf den Markt gebracht hätte. Sondern weil vieles, manchmal auch nur in Details, in den letzten Jahren nicht fertig durchdacht wirkte. Es gab zuletzt viele neue „nice to have“-, aber nur wenige „must have“-Features. Es bedarf keines Wunders, keines Heilsbringers, da nichts dramatisches passiert ist. Wir wünschen uns einfach mit der Arroganz eines zahlenden Kunden nur wieder mehr intelligentes Design.

Stefanie Seidler: Wenn ich mich in der Mac-Life-Redaktion umschaue, dann sehe ich überall die Handschrift von Jony Ive. Ob MacBook Pro, iMac, iPhone oder iPad – Ive und sein Designteam zeichnen sich für das minimalistische und einfache Design der wichtigsten Apple-Produkte der letzten Jahre verantwortlich. Ive ist nicht nur der einflussreichste Produktdesigner der Welt, er ist vor allem auch Künstler und so muss man ihm wohl auch eine gewisse künstlerische Freiheit zugestehen. Dennoch möchte ich mich gerne in diesem Jahr wieder von seinen einzigartigen Visionen überraschen lassen. Der neue iMac Pro in Space Grau ist zwar schön anzusehen, aber nicht wirklich innovativ. Vielleicht ist Apple beim Design einfach angekommen? Nach dem Reinfall der bunten iPhone 5c finden sich im Portfolio von Apple fast nur noch die typischen Technikfarben: Gold, Silber, Anthrazit und Schwarz. Es ist allerdings genau 20 Jahre her, dass uns Jobs und Ive mit dem bunten iMac begeisterten. Wir sind bereit für eine neue Überraschung.

Wollen Sie in der Redaktionskonferenz mitreden und mit in die Diskussion einsteigen? Gern. Wir interessieren uns für Ihre Meinung. Schreiben Sie uns an: zweimeinungen@maclife.de

