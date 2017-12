(Bild: Sebastian Schack)

OK, das gleich vorweg: man kann den Kamera-Buckel weder wegdiskutieren, noch kann man ihn schönreden. Es wird sich niemand auf der ganzen Welt, nichtmal innerhalb der heiligen Apple-Hallen und vermutlich am allerwenigsten in der Design-Werkstatt von Jony Ive finden, der sagen würde: „Ja, genau so muss eine Smartphone-Kamera sitzen!“

Was treibt Apple also dazu, an dieser Stelle so auf das Design zu pfeifen? Es wäre doch ein Leichtes, das iPhone-Gehäuse einfach 1-2 Millimeter dicker zu machen, um erstens die Kamera plan in das Gehäuse zu integrieren und zweitens den dadurch im Inneren freiwerdenden Platz mit einem noch leistungsstärkeren Akku aufzufüllen, über den sich wiederum jeder freuen würde. Dagegen steht Apples Schönheitsideal von „Slim is beautiful“. Es erzählt sich viel leichter, dass man ein Gerät wieder etwas dünner gemacht hat, anstatt eine Zunahme zu verargumentieren. Man kennt das schließlich nur allzu gut von sich selbst.

Ein zweiter Aspekt ist sicherlich, dass es einem Großteil der iPhone-Käufer in Wahrheit völlig egal ist. Sie haben ohnehin nichts von dem Gerätedesign, weil sie das iPhone von Tag 1 bis zur Verschrottung in einer Hülle mit sich herumtragen, die dann im Übrigen auch den Kamera-Buckel egalisiert.

Ist man erst einmal an dem Punkt angelangt, greift ein weiterer echter Vorteil des Schlankheitswahns: Apples Ingenieure müssen immer bessere und immer mehr Technik auf immer weniger Raum unterbringen. Das führt zu viel Erfindungsreichtum und ermöglichte vermutlich auch erst die Entwicklung der Apple Watch. Ich persönlich bin Hüllen-Verweigerer und hätte mich über ein buckelfreies iPhone X gefreut.

Sebastian Schack