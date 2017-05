(Bild: Stefanie Seidler)

Das Radio hat in Deutschland eine lange, wenn auch nicht immer rühmliche Geschichte. Gerade in die letzten Jahre gehören nicht zu Glanzzeiten vor allem der unzähligen privaten Radiosender. Denn die gehören immer öfter zu größeren, übergeordneten Senderverbänden und gleichen das Programm immer mehr an. Die Charts sind natürlich die Charts. Aber auch abseits der Top-50-Sendungen gleicht sich die Musikauswahl stark. So stark, dass man beim durchschalten regionaler Sender immer häufiger praktisch zeitgleich die selben Songs auf mehreren Sendern hört. Ähnliches gilt für (Gewinn-)Spiele, Hörer-Aktionen und auch die Nachrichten. Alles verkommt immer mehr zu einem Einheitsbrei und man hat ständig das Gefühl, „das“ doch schon einmal irgendwo gehört zu haben.

Apples hauseigener Radiosender, Beats 1 Radio, ist da anders. An vielen Stellen aber auch einfach nur anders schlecht. Oder zumindest: ungeeignet. Klar, die US-amerikanische Art, Radio zu machen wirkt erfrischend. Einfach weil es „mal was anderes“ ist. Letztlich nutzt sich aber auch das schneller ab, als es einem lieb ist. Alles ist immer „das beste“, alles immer „awesome“ oder zumindest „amazing“. Und wenn man schon mal Moderatoren hat, die nicht so drauf sind, sind es die Künstler, die ja häufig auch nur noch in Marketing-Phrasen sprechen. Wobei man in den im Vergleich zum deutschen Radio deutlich längeren Interview-Passagen auf Beats 1 Radio zumindest einmal die Chance hat, etwas interessantes, noch nicht gehörtes zu erfahren. Dafür mangelt es an Internationalität. Wo bleibt „Beats 1 Radio Germany“? Wo „Beats 1 Radio Italy“? Fast zwei Jahre nach dem Start ist Beats 1 Radio einfach noch zu Amerika-zentrisch.

Stefanie Seidler