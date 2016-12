(Bild: Thomas Raukamp)

„One More Thing?“ Schön wär’s. In diese Kategorie würde ohne Zweifel ein iMac mit iOS fallen. Ein abwegiger Gedanke, weil OS X – pardon, macOS – alle Wünsche erfüllt, die man an einen Desktop-Mac stellen könnte?

So denkt man zumindest bei Google nicht. Dort verschmelzt man nämlich gerade das hauseigene Chrome OS mit der mobilen Eigenzüchtung Android. Will heißen: Der Google Play Store findet in Kürze auch auf aktuellen und kommenden Chromebooks statt, um die Installation und Nutzung von Android-Apps wie selbstverständlich auch auf dem Desktop zu gestatten. Moment, Chromebooks? Sind das nicht die Billigheimer, die einen simplen Webbrowser zum Betriebssystem erhoben haben?

Mag sein. Aber auch wenn die mittlerweile in edlen Versionen erhältlichen Laptops in Deutschland nach wie vor kaum stattfinden, haben sie im für die Hersteller so wichtigen US-Education-Markt das MacBook im ersten Quartal 2016 bereits hinter sich gelassen: Preis und einfache Handhabung haben hier 2 Millionen Käufer zu den Geräten von HP, Acer, Dell, Lenovo und Co. greifen lassen. Was besonders fatal ist für die Konkurrenz von Apple und Microsoft: Hier entsteht eine Käuferschicht, die komplett mit Google-Produkten groß wird.

Apropos groß werden: Die höheren Schulen, Colleges und Unis erwarten bald die erste Generation, die ihre ersten digitalen Schritte komplett am Smartphone gemacht hat. Und die erwartet wiederum beim Umstieg auf einen Computer, dass sie eben dieselben liebgewonnene Apps auf dem Desktop vorfinden. Warum auch nicht? Die neue Chromebook-Generation, komplett mit Touchscreens und Android-Unterstützung, erfüllt diesen Wunsch. Warum nicht Apple? Courage, Tim, Courage!

Thomas Raukamp