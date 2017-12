(Bild: Stefanie Seidler)

Vertreibung aus dem Steuerparadies: Es ist verdammt schwer, der Versuchung zu widerstehen. Vor allem wenn es um das liebe Geld geht und besonders, wenn es um das Geld eines der wertvollsten Unternehmen der Welt geht. 13 Milliarden Euro, diese Summe soll Apple als Steuernachzahlungen für den Zeitraum von 2003 bis 2014 an Irland zahlen. Dabei wollte die grüne Insel dieses nette Sümmchen eigentlich gar nicht haben. Doch die EU-Kommission zerrte Irland und so auch Apple vor den Kadi. Schon 2013 verteidigte Tim Cook Apples Steuerpolitik vor dem amerikanischen Senat:„Wir bezahlen alle Steuern, die wir schulden. Jeden einzelnen Dollar“. Formal mag das stimmen. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. 2013 hat sich alles geändert. Die EU begann eine Untersuchung, die schließlich entschied, dass die irischen Steuergesetze illegale staatliche Beihilfen seien. Irland kündigte an, dass es Unternehmen ohne Steuerstandort verbieten würde. Also brauchte Apple eine Steuerresidenz für seine Tochtergesellschaften und zwar schnell. So wurde angeblich ein Fragenkatalog an die bekannten Steueroasen geschickt. Der Gewinner? Die britische Kanalinsel Jersey.

Im November 2017 nahm Apple Stellung gegen die Enthüllungen der „Paradise Papers“: „Apple ist davon überzeugt, dass jedes Unternehmen die Verantwortung dafür trägt, seine Steuern zu zahlen. Als größter Steuerzahler der Welt zahlt Apple in jedem Land der Welt jeden Dollar, den es dort schuldet“. Weiter heißt es „Bei Apple befolgen wir die Gesetze, und wenn sich das System ändert, werden wir uns daran halten“. Apple wird also weiterhin so wenig Steuern wie möglich zahlen, unterstützt aber ausdrücklich eine internationale Steuerreform…

Stefanie Seidler