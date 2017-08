Immer wahrscheinlicher: Medienberichten zufolge ist der 12. September 2017 als Termin für die iPhone-Keynote dieses Jahr immer wahrscheinlicher. Dies berichtet TechCrunch, nachdem das Wall Street Journal bereits gestern den Termin abermals als sehr wahrscheinlich bezeichnet hatte. Es könnte sein, heißt es, dass die Arbeiten am Steve Jobs Theater am neuen Apple Campus nicht rechtzeitig fertig werden, und man deshalb den Termin verschieben müsste.

Dummy des iPhone 8 in Blush Gold (Bild: Stefan Molz)

Die iPhone-Präsentation in diesem Jahr wird aller Voraussicht nach am neuen Apple Campus stattfinden, und zwar in dem speziell dafür gebauten Steve Jobs Theater. Schwierigkeiten bei der Fertigstellung des Baus könnten in letzter Minute noch für eine Verschiebung des Keynote-Termins sorgen, heißt es TechCrunch zufolge. Wenn jedoch alles nach Plan verläuft, dann wird das kommende Apple-Smartphone am 12. September der Öffentlichkeit und den geladenen Gästen vorgestellt werden.

Einladungen für Medienvertreter werden von dem Unternehmen aus Cupertino in der Regel sieben bis zehn Tage vor dem Event verschickt. Entsprechend wenig Zeit bliebe Apple noch, die Pläne umzustoßen. Apple wollte das 1000 Plätze fassende Steve Jobs Theater eigentlich mit dem neuen Jubliäumssmartphone einweihen. Sollte das nicht funktionieren, sei ein Ausweichen auf das Bill Graham Civic Auditorium in San Francisco ebenfalls möglich. Für die Woche um den 12. September herum gibt es bislang noch keine Termine dort.

Eine Vorbestellung könnte am Freitag, den 15. September, starten. Die Smartphones dann schon ab dem 22. September in den Handel gehen.