Apples eigene Programmiersprache Swift, 2014 vorgestellt und seit 2015 Open Source, will unter anderem einen einfachen Zugang zum Thema programmieren bieten. Zu diesem Zweck veröffentliche Apple bereits eine eigene Lern-App und weitet heute nun seine eigene Bildungskampagne in den USA aus, um möglichst vielen jungen Menschen das Programmieren beibringen zu können.

Der Lehrplan steht über den iBook-Store zur Verfügung. (Bild: Apple)

Computer sind aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken und nicht erst mit dem Smartphone werden die Geräte immer persönlicher und übernehmen immer mehr Funktionen und Aufgaben. Daraus haben sich in der IT völlig neue Berufsgruppen entwickelt, die es so vorher nicht gab und die immer neue Anforderungen an die Bewerber stellen. Es gibt schon länger die Diskussion, ob Programmierkenntnisse nicht bereits in der Grundschule als Wissen vermittelt werden sollte und Einzug in die Lehrpläne erhalten sollen. Bisher fehlt es an Schulen aber meist an Mitteln, Fachkenntnis und entsprechenden Lehrkräften. Das trifft sowohl auf Deutschland, als auch die USA zu.

Apple möchte dies ändern und verfolgt schon lange eine eigene Bildungsstrategie. Einer der wichtigsten Punkte dabei ist die Vermittlung von Programmierkenntnissen. Zu diesem Zweck veröffentlich Apple mehrere iBooks und entwickelte die App Swift Playground für das iPad. Mit ihr ist es spielerisch möglich, die Verwendung von Code zu lernen und die Mechanismen hinter einer Programmiersprache zu verstehen.

Nun weiter Apple dieses Bildungsprogramm aus und gibt bekannt, dass der im Mai im iBook-Store veröffentlichte Lehrplan „Apple Development with Swift“ an über 30 Community Colleges in den USA verwendet wird. Ab dem kommenden Schuljahr 2017/2018 können die Studenten auf das einjährige Seminar zugreifen. Tim Cook verkündete in einer Erklärung von Apple: „App Economy und Softwareentwicklung gehören zu den am schnellsten wachsenden Berufsfeldern in Amerika und wir freuen uns sehr, Lehrkräften und Studenten die Werkzeuge an die Hand zu geben, um das Programmieren zu erlernen.“