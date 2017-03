Superhot ist ein Geheimtipp. Es handelt sich bei dem Spiel nicht um den üblichen Shooter, sondern vor allem einen Mix auf Strategie und Reaktionen. Dazu tragen Spielelemente wie ein „Zeitlupen“-Modus aber auch die abstrakte Grafik selbst bei, die alles andere ist, aber nicht blutrünstig oder brutal.

Screenshot aus dem Shooter Superhot (Bild: MP Digital)

Superhot ist eines dieser Indie-Games, das sich „einfach so“ zu einem Geheimtipp gemausert hat. Das Spiel hat gute Kritiken erfahren, sich dann aber auch noch gut verkauft. Der Titel von MP Digital belebt das Genre des Shooters mit völlig neuem Gameplay. In einer Umgebung aus hellen Polygonen begegnen dem Spieler in der Erste-Person-Perspektive stark kontrastive Gegner-Figuren in roter Farbe.

Vollkommen neuer Modus Operandi in Superhot

Sie müssen zum Teil handlungsschnell sein, aber auch strategisch vorgehen, um selbst aus einer kniffligen Situation entkommen zu können. Dabei hilft Ihnen auch Modus Operandi des Spiels. Denn die Zeit läuft nur, wenn Sie sich bewegen. Ruhen Sie mit Ihrer Spielfigur, dann friert das Spielgeschehen ein. Sie können sich dann einen Überblick verschaffen, wohin Sie als nächstes am besten laufen könnten, und/oder wie sie den nächsten Gegner am besten eliminieren.

Zum Deal: Superhot im Mac App Store günstiger kaufen.

Derzeit bekommen Sie Superhot im Mac App Store zum Preis von 12,99 Euro statt sonst 24,99 Euro. Sie benötigen mindestens OS X 10.9 Mavericks oder neuer und empfohlen werden 8 GB RAM sowie ein Intel Core I5 Prozessor. Die Grafikkarte sollte über 1 GB RAM verfügen.