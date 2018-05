Sie interessieren sich für das iPhone oder das Design von Benutzeroberflächen? Dies sind nur zwei von vielen Fällen, in denen Sie das umfangreiche Interview mit den Machern des Head-up-Display-Designs aus Marvels Iron Man (2008) lesen sollten (engl.).

Iron Man kam 2008 in die Kinos. Doch die Arbeiten an dem Film fingen schon weit früher. Tatsächlich hatte Apple zu dieser Zeit gerade erst sein erstes iPhone veröffentlicht und die Designer saßen beisammen und als Geeks, welche die handelnden Personen offenbar waren, zeigten sie sich stark angetan von der Benutzeroberfläche Apples.

Favreau betont, dass das Team mit dem HUD für Iron Man im Film versuchen wollten die Einfachheit in der Benutzung des iPhones nachzuahmen. Kent Seki, der ebenfalls zum Team gehörte, erläutert, dass es mehrere Ideen gab und auch grundlegende Design-Philosophien. Doch im Zentrum ihres Designs stand tatsächlich stand Apples iPhone im Zentrum der Entwicklung.

Seki plaudert aus, dass Favreau eines Tages bei einem Meeting sein iPhone aus der Hosentasche zog. Das war zu der Zeit etwas Neues. Favreau gab den Beteiligten keine Beschränkungen bei den zu verwendenden Grafiken vor, forderte von ihnen aber sehr wohl, dass das Iron-Man-HUD sich genauso intuitiv anfühlen sollte wie sein iPhone.

Dav Rauch, ebenfalls Teil des Teams, beschreibt eine euphorische Stimmung. Die Mitarbeiter versammelten sich um ihre iPhones und ließen sich so sehr von dem Gerät anstecken, dass einfach ein Teil davon ins HUD-Design des fertigen Films einfließen musste.

The iPhone had just come out like literally a week or two before the meeting with Jon – and I got an iPhone and Favreau had gotten an iPhone. When I was down there we kind of geeked out on our iPhones, and we were talking about what we liked about the iPhone because he was really inspired by it. He was like, ‘What I love about this thing is it just kind of does what it should do, and it kind of does what I want it to do and it’s very intuitive and it’s very simple.’ We opened it up and I was looking at the transitions in an iPhone. I’m like, ‘These transitions are so simple and they’re just like zooming transitions, or wipe transitions. There’s nothing fancy about this phone, but what’s fancy about this phone is that it works and it works really well.’ (Dav Rauch)