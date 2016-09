28.09.2016 - 21:02 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



28.09.2016 - 21:02 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Sunny Solar Battery Case (Bild: Sunny Solar)

Sunny Solar Battery Case (Bild: Sunny Solar)

Sunny Solar Battery Case (Bild: Sunny Solar)

Sunny Solar Battery Case (Bild: Sunny Solar) 1 /4

Das Sunny Case ist eine Hülle für das iPhone 7, die aufgeklappt zwei Solarzellen zeigt und mit einem zusätzlichen Akku versehen ist. Damit soll das iPhone unterwegs wieder aufgeladen werden können.

Mit dem Sunny Case hat das gleichnamige Unternehmen eine neue Hülle für Apples neuestes Smartphone vorgestellt. Das Solar Battery Case ist eine Klapphülle, die mit einem Zusatzakku ausgerüstet ist, der mit zwei Solarzellen im aufgeklappten Zustand geladen werden kann. Der Akku wiederum versorgt das iPhone 7 im Bedarfsfall mit Strom.



Eine kleine LCD-Anzeige in der Innenseite zeigt an, wie stark die Sonneneinstrahlung ist und damit auch, wie schnell der Zusatzakku mit 2.500 mAh geladen wird. Wie lange das bei dauerhafter Sonneneinstrahlung dauert, ist nicht bekannt. Die Effizienz der Panel wird mit 22,4 Prozent angegeben.



Das Aufklapp-Design kann nicht nur zum Aufladen verwendet werden sondern bietet sich auch als Standhalterung für das Smartphone an. Dann werden allerdings die Solarzellen verschattet.



Das iPhone wird von der Hülle auch an den Lautsprecherausgängen umfasst, doch auch hier hat der Hersteller mitgedacht und Auslässe für den Ton eingebaut, die sogar die Lautstärke in Richtung des Nutzers erhöhen sollen. Die Hülle misst 17,5 x 78,5 x 160 mm.



Der Kontakt zum iPhone wird per Lightning-Stecker hergestellt. Das Sunny Solar Battery Case ist von Apple MFi-zertifiziert (Made for iPhone) und aktuell nur für das iPhone 7 und das 6 und das 6s erhältlich, nicht aber für das größeren Plus-Modelle. Der Preis liegt bei 119 US-Dollar, wobei aktuell mit dem Code iPhone7Now beim Checkout im Bestellprozess 40 US-Dollar gespart werden können.