Sie bekommen derzeit drei Wimmelbildspiele im Mac App Store günstiger. Die Spiele von Anbieter Artifex Mundi sind allesamt um 40 Prozent im Preis gesenkt, allerdings nur für kurze Zeit. Es handelt sich um die Titel: Enigmatis, Mythische Wunder und Märchenmysterien: Der Puppenspieler.

Wimmelbildspiele sind so etwas wie die Perry-Rhodan-Romane unter den Videospielen – sie werden in hoher Frequenz produziert. Das allein ist aber keine wertende Aussage. Denn es gibt richtige Perlen im Genre, die in dichter Atmosphäre eine interessante Geschichte erzählen und zudem noch knifflige Puzzle bereithalten.

Aktuell bekommen Sie „Enigmatis: Die Seelen von Maple Creek“ im Mac App Store zum Preis von 3,99 Euro (vorher 6,99 Euro). Schauplatz ist ein kleines Städtchen, in dem Sie unvermittelt aufwachen und einem uralten Geheimnis gegenübertreten müssen.

Ebenfalls auf 3,99 Euro (vorher 6,99 Euro) reduziert wurde der Titel „Mythische Wunder“. Das Spiel hat kein schauriges, aber dennoch ein mythisches und mysteriöses Setting. Sie schlüpfen in die Rolle von Emma, die aus einem Traum aufwacht und das Gefühl nicht los wird, dass etwas Schlimmes mit ihrem Onkel passiert.

Zu guter Letzt ist aus dem Hause Artifex Mundi auch noch „Märchenmysterien: Der Puppenspieler“ auf 3,99 Euro (vorher 6,99 Euro) reduziert. In dieser Geschichte müssen Sie als Detektiv für die Gebrüder Grimm aktiv werden, um Entführungsfälle aufzuklären. Denn ein böser Puppenspieler verschleppt Kinder.

