Sie bekommen derzeit den Bluetooth-Lautsprecher Marshall Acton stark reduziert bei Media Markt angeboten. Das neuerliche Angebot für das Produkt liegt sogar noch unter demjenigen, das wir Ihnen Anfang Januar präsentiert haben.

Marshall Acton Bluetooth Lautsprecher (Bild: Marshall)

Der Acton ähnelt den Verstärkern des Herstellers und alten Röhren-Radios. Wer seine Wohnung entsprechend eingerichtet hat, kann damit einen weiteren nützlichen Blickfang hinzufügen. Zudem bietet der Acton genügend Leistung für ordentliche Musikwiedergabe.

Zum Deal: Marshall Acton bei Media Markt günstiger .

Er nutzt zur Verbindung mit Ihrem Smartphone, Tablet oder anderen Geräten Bluetooth 4.0. Alternativ können Sie eine Musikquelle per 3,5 mm Klinke anschließen. Der Frequenzgang des Lautsprechers liegt zwischen 20 und 20.000 Hz.

Und wie viel kostet das gute Stück? Nur 115 Euro möchte Media Markt für den Acton in Schwarz haben. Versandkosten fallen nicht an. Trotzdem könnten Sie sich das Gerät auch zur Abholung in einen Markt Ihrer Wahl liefern lassen, falls Sie nicht immer daheim sind, um Pakete entgegenzunehmen und weil man meist nicht sehr lange ansteht an der Abholung im Media Markt, anders als in vielen Postfilialen.