Der Rechtsstreit zwischen Apple und Qualcomm eskaliert immer weiter. Im Grunde geht es um verschiedene Patente und das im verbaute Smartphone-Modem von Qualcomm. Die Firma wirft Apple vor, mehrere Patente zu verletzen und Apple ist der Meinung, zu viel für Verwendung der Bauteile zu zahlen. Nun möchte Qualcomm die Produktion und den Verkauf in China stoppen lassen, dies hätte weltweite Folgen für Apple.

Auch die iPhone-Produktion von Foxconn wäre von einem Produktionsstop bedroht (Bild: Tim Cook via Twitter)

Der Hauptstreitpunkt zischen Apple und Qualcomm ist eine Patentlizenz, welche für das im iPhone verbaute Modem von Qualcomm erhoben wird. Der Chip-Hersteller berechnet diese Lizenzgebühr prozentual am gesamten Gerätepreis und nicht am konkreten Preis des Bauteils. Das Modem kostet Apple ungefähr 18 US-Dollar und war in der Vergangenheit in fast allen iPhone-Modellen verbaut (inzwischen setzt Apple vermehrt auf Chips von Intel). Apple empfindet die Anbindung an den Gerätepreis als unfair und argumentiert, dass zum Beispiel ein iPhone 8 mit 64 Gigabyte Speicher aktuell 799 Euro kostet, mit 256 Gigabyte 969 Euro. Beide Geräte sind bis auf den verbauten Speicher identisch, die Gebühr für das vom Speicher völlig unabhängige Modem von Qualcomm fällt allerdings unterschiedlich aus.

Nun möchte Qualcomm scheinbar den Druck auf Apple erhöhen und reichte Informationen des Finanzdienstes Bloomberg nach, Klage bei einem chinesischem Gericht ein. Die Klage dreht sich inzwischen um drei Patente und hat als Ziel die Produktion und den Verkauf des iPhones in China zu stoppen. Da Apple dort einen Großteil seiner Fertigung angesiedelt hat, wäre ein entsprechender Produktionsstop verheerend für die weltweiten iPhone-Verkäufe. Ob das Gericht der Klage zustimmt, ist noch unklar. Da die chinesische Wirtschaft allerdings stark von der iPhone-Produktion profitiert, ist fraglich, ob ein Produktionsstop eintritt. Ein Einfuhrverbot für das iPhone in die USA, wurde in der Vergangenheit bereits von amerikanischen Gerichten abgelehnt.