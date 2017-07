Der Streit zwischen Apple und Qualcomm eskaliert. Der Chiphersteller hat die US-Handelskommission angerufen, um einen Einfuhrstopp für iPhones und iPads in die Vereinigten Staaten von Amerika zu erzwingen. Zudem soll der Verkauf von Geräten verboten werden, die bereits in den USA sind und aber gleichsam gegen Patente des Unternehmens verstoßen.

Qualcomm-Firmengebäude (Bild: DNY59 / iStock)

Das Wirtschaftsmagazin Fortune berichtet über eine neue Eskalationsstufe im Patentstreit zwischen Qualcomm und Apple. Demzufolge wandte sich der Chiphersteller an die Handelskommission (International Trade Commission, ITC) in den USA. Man wolle den Einfuhrstopp von iPhone und iPad in die USA erreichen, da die Produkte gegen gültige Patente Qualcomms verstießen. Solche Smartphones und Tablets aus Cupertino, die bereits im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ seien, sollten zudem einem Verkaufsverbot unterlegt werden.

Qualcomm reicht weitere Patentklage ein

Doch damit noch nicht genug. Denn Qualcomm soll außerdem eine neue Patentklage gegen den iPhone-Hersteller am Gericht für den südlichen Distrikt in Kalifornien eingereicht haben.

Geht es nach Qualcomm, dann verstößt Apple gegen sechs seiner Patente. Diese sollen mit dem Auffinden von Mobilfunk-Ressourcen zu tun haben, und außerdem dem Energiesparen bei laufender Kommunikation. Dem US-Chiphersteller wurden diese Patente offenbar in den Jahren 2013 bis 2017 zugesprochen. Sie schützten weder basale Technologien, für die in den USA ein eigenes Gesetz greift, dass anderen Unternehmen die Nutzung gestattet. Doch die Patente sind ebenfalls nicht Teil des Lizenzabkommens, dass die beiden Unternehmen unterzeichnet haben. Entsprechend wird weiter darum gestritten, dass und wie viel Apple Qualcomm letztlich für die Lizenzierung zahlen muss.

Don Rosenberg aus der Rechtsabteilung des Chipherstellers kommentierte, man würde Apple nicht verklagen, wenn das Unternehmen sich rechtmäßig verhielte und für die fremde Technologie, die es einsetzt, auch entsprechend bezahlwillig wäre.

Nicht alle iPhones und iPads betroffen

Es sind nicht alle iPhones und iPads von der Klage betroffen. Es handelt sich nur um solche Geräte, die eine LTE-Funktionalität anbieten. Man möchte bei dem Zulieferer vor allem jene Geräte blockieren, die mit konkurrierender Technologie ausgestattet sind. Das betrifft unter anderem das iPhone 7 und das Plus-Modell, die mit Intels LTE-Chips ausgestattet sind und in den Mobilfunknetzen von AT&T und T-Mobile US genutzt werden können.

Keine schnelle Entscheidung

Die Entscheidungsfindung bei der ITC dauert im Schnitt 18 Monate. Wenn mit einer Entscheidung sowieso erst im kommenden Jahr zu rechnen ist, muss Apple beim Verkaufs seines Jubiläumssmartphones im September dieses Jahres keine Nachteile fürchten.

Wie alles begann…

Im Januar nahm die US-Handelskommission Untersuchungen gegen Qualcomm auf, wegen des Verdachts wettbewerbswidriger Patentlizenzierungspraktiken. Apple reichte Beschwerde ein und verklagte zudem Qualcomm auf eine Milliarde US-Dollar Schadenersatz, rund 880 Millionen Euro. Im April erfolgte dann eine Gegenklage seitens Qualcomm. Apple wurde vorgeworfen, Falschaussagen geleistet zu haben und der Bruch des Lizenzabkommens. Im Mai ging das Unternehmen dann auch noch Apples Auftragsfertiger an.

Zur besseren Beurteilung muss man allerdings wissen, dass Qualcomm in Korea bereits zu einer Milliarden-Strafe verdonnert wurde, genau aus den Gründen, die die Handelskommission in den USA seit Januar ins Feld führt.