Streets 4.0 ist da (Bild: FutureTap)

​Streets 4.0: Update der Street-View-App für iPhone, iPad und Apple Watch. Streets wird von Kritikern auch als ein Ausflugbegleiter beschrieben. Tatsächlich bietet die App von FutureTap einen Vorteil in der Einfachheit der Bedienung gegenüber Googles eigener Anwendung. Nun bietet das jüngste Update zum Beispiel weitere Annehmlichkeiten für Nutzer von Apples Tablets oder dem Face-ID-Smartphone.

Die Street-View-App Streets für iPhone, iPad und Apple Watch ist ab sofort in Version 4.0 im App Store zum Download verfügbar.

Drag-and-Drop auf dem iPad

Neu ist der Support für Drag-and-Drop auf dem iPad. Sie können so auf einfachere Weise mit Medien in unterschiedlichen Apps interagieren. Ziehen Sie beispielsweise einen Standort aus Apples Karten-App in Streets hinein, oder Kontaktdaten aus der Kontakte-App und vielen weiteren. Sie können auch einen Adressdatensatz aus einer E-Mail markieren und in Streets hineinziehen.

Sie können sogar Fotos mit Geodaten in Streets hineinziehen. Ihnen werden dann jeweils die benachbarten 360-Grad-Aufnahmen gezeigt. Natürlich funktioniert der umgekehrte Weg ebenso. Sie möchte ein Panorama-Bild in eine Präsentation ziehen – kein Problem.

Live-Panorama-Modus und Support für iPhone X in Streets 4

Ein Feature, das Sie von Google kennen ist nun auch in Streets 4 integriert. Sie können sich in der App auf den neuen Live-Panorama-Modus freuen. Er ändert die Orientierung in 360-Grad-Panoramas durch einfaches Drehen des Geräts.

Außerdem haben die Entwickler von FutureTap die App für iOS 11 optimiert. Aus diesem Grund unterstützt sie nun das iPhone X in voller Auflösung, wahlweise im Hoch- oder Querformat.

Suchen, Finden, Stöbern und Teilen

Streets bietet Ihnen neben 2000 bereits vorsortierten Orten zum Stöbern die Möglichkeit Street-View-Inhalte sehr einfach zu suchen und zu finden. Mit der App können Sie die 360-Grad-Aufnahmen außerdem sehr einfach speichern und teilen.

Eine Möglichkeit Panoramas zu teilen ist AirDrop. Übergeben Sie ein 360-Grad-Bild so zum Beispiel vom iPhone an den Mac. Dort wird dann der Browser mit der entsprechenden Location geöffnet.

Streets 4.0 benötigt mindestens iOS 9.2 oder neuer. Die App kostet derzeit 2,29 Euro im App Store.

