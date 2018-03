ARKit-Demo zeigt Street Fighter II. Ein iPhone-Entwickler hat sich die Mühe gemacht und einen Mix aus Figuren von Street Fighter IV und Gameplay aus Street Fighter II in Apples Version der erweiterten Realität geführt. Mit seiner Technologiedemo nach Vorlage des Prügelspiels deutet er an, was mit Apples ARKit tatsächlich möglich ist. Er will aber erst abwarten, was Capcom davon hält.