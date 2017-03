Bei Saturn gibt es derzeit eine Rabatt-Aktion für den Streaming-Stick Google Chromecast Ultra. Sie bekommen das Produkt günstiger als anderswo und können damit 4K-Inhalte auf Ihren Fernseher streamen. Dies funktioniert über kompatible Apps über iPhone, iPad und Android-Geräte, aber auch mit entsprechenden Plug-ins oder Apps am Desktop.

Google Chromecast Ultra – 4K-Streaming-Stick (Bild: Google)

Sie interessieren sich für den Chromecast Ultra und haben daheim ein 4K-Setup? Dann könnten Sie aktuell etwas günstiger an das Zubehör aus dem Hause Google kommen. Bei Saturn gibt es eine Rabatt-Aktion. Statt 79 Euro zahlen Sie dort nur 69 Euro. Versandkosten fallen nicht zusätzlich an. Sie können sich das Produkt trotzdem auch gratis in Ihren Markt liefern lassen, um es dort dann abzuholen, sollten Sie beispielsweise nicht immer daheim sein, um Pakete anzunehmen.

Zum Deal: Google Chromecast Ultra bei Saturn reduziert .

Lassen Sie sich nicht irritieren vom Preisschild im Onlineshop. Dort heißt es noch 79 Euro. Der Rabatt wird allerdings im Warenkorb abgezogen. Legen Sie dazu den Chromecast Ultra einfach in selbigen und an der Kasse sehen Sie den reduzierten Preis.

Der Chromecast Ultra wird per HDMI an den Fernseher angeschlossen. Eine Stromversorgung wird benötigt. Ein Netzkabel liegt bei. Das Gerät bietet auch Support für HDR, sollte Ihr Fernseher dies unterstützen. Es empfängt seine Daten via WLAN 802.11ac.