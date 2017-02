Take-Two Interactive ist in Geberlaune. Eine ganze Reihe von Spielen sind im App Store reduziert. Neben NBA 2K17 und Xcom: Enemy Within ist dies auch Civilization Revolution 2 in der Version für iPhone und iPad. Das Strategie-Spiel bekommen Sie jetzt deutlich günstiger.

Screenshot aus Civilization Revolution 2 (Bild: Take-Two Interactive)

Aktuell zahlen Sie nur 2,99 Euro statt sonst 7,99 Euro für 2Ks Cvilization Revolution 2. Bei den Ablegern der Revolution-Reihe handelt es sich um kurzweiligere Varianten der „großen“ Civlizitation-Reihe. Die Revolution-Spiele sind nicht zu komplex und bieten einfachere Kampfhandlungen.

Zum Deal: Civilization Revolution 2 stark reduziert im App Store.

Bei dem Spiel handelt es sich um eine Universal-App für iPhone und iPad. Es wird allerdings iOS 7.0 oder neuer auf dem eigenen Apple-Smartphone oder -Tablet vorausgesetzt.

Um Ihnen eine Vorstellung vom Spielgeschehen zu geben, haben wir nachfolgend ein passendes YouTube-Video eingebunden.