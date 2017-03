Derzeit bekommen Sie gleich zwei Strategie-Klassiker für Apples iOS-Plattform günstiger angeboten. Kavcom Limited hat sowohl „Z The Game“ als auch den spirituellen Nachfolger „Z Steel Soldiers“ für iPhone und iPad im Preis gesenkt. Es handelt sich dabei um Umsetzungen von Echtzeit-Strategie-Klassikern der Bitmap Brothers aus den 1990er Jahren und Anfang 2000er.

Z Steel Soldiers Artwork (Bild: Kavcom Limited)

Sie bekommen „Z The Game“ derzeit zum Preis von 2,99 Euro angeboten statt zuvor 3,99 Euro. Der Download umfasst 434 MB und Sie benötigen iOS 4.3 oder neuer. Das Game ist entsprechend nicht besonders anspruchsvoll mit Ihren Geräten, aber sehr wohl im Gameplay. Denn das hetzt den Spieler in einem positiven Sinn. Sie müssen auf Maps ähnlich dem Prinzip von „Capture the Flag“ Basen einnehmen und zwischendrin auch Gegner ausschalten. Sich ausruhen und abwarten ist in Z nicht erlaubt und führt über kurz oder lang zur Niederlage. Denn nur Expansion kann die eigene Truppenstärke vergrößern.

Zum Deal: Z The Game im App Store günstiger kaufen.

Laden im App Store Z The Game Entwickler: Kavcom Limited Preis: 2,99 €

Laden

Außerdem günstiger bekommen Sie „Z Steel Soldiers“. Das Spiel kostet aktuell 4,99 Euro statt zuvor 6,99 Euro. Der Download umfasst 560 MB und Sie benötigen iOS 7.0 oder neuer auf Ihrem Gerät. Das Gameplay unterscheidet sich insofern vom „Vorgänger“ als es deutlich komplexer geworden ist, da es mehr Einheiten-Typen und größere Karten zu bespielen gibt.

Zum Deal: Z Steel Soldiers im App Store günstiger kaufen.

Laden im App Store Z Steel Soldiers Entwickler: Kavcom Limited Preis: 4,99 €

Laden

Disclaimer: Der Autor des Artikels hat vor Jahren bei der ursprünglichen Lokalisierung der Apps mitgewirkt, als diese erstmals den Weg in den App Store fanden. Er hat jedoch schon länger nichts mehr mit dem Herausgeber der App zu tun.