Die Serie Stranger Things ist für Netflix ein voller Erfolg und hat viele Fans. Angesiedelt in den 80er Jahren, erzählt das Mystery-Drama die fiktive Geschichte eines verschwundenen Jungen und dessen Freunden, die sich auf die Suche nach ihm begeben. Kurz vor dem Start der zweiten Staffel veröffentlicht Netflix, in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio BonusXP, nun ein kostenloses Spiel für iOS und Android.

Netflix und das Entwicklerstudio BonusXP haben für das Spiel zusammengearbeitet (Bild: Smartmockups)

Die 80er Jahre erfreuen sich schon länger größter Beliebtheit in der aktuellen Pop-Kultur. Die in dieser Zeit angesiedelte Netflix-Serie Stranger Things ist da keine Ausnahme. Das eine zweite und dritte Staffel bereits angekündigt wurden, verwundert nicht. Um den weltweiten Start der zweiten Staffel am 17. Oktober zu bewerben, veröffentlicht Netflix heute ein Stranger Things Mobile-Game.

Stranger Things: The Game ist kostenlos im Apple App Store und Google Play Store verfügbar und mit einer deutschen Lokalisierung ausgestattet. Auch eine iPad-Version kann heruntergeladen werden. Das völlig ohne In-App-Käufe auskommenden Spiel, kommt in einem wunderbare Retro-Pixel-Stil daher. Die Spieler werden in das Jahr 1984 versetzt und dürfen im fiktiven Serien-Städtchen Hawkins Rätsel lösen. Dabei sollen die einzelnen Charaktere verschiedene Eigenschaften besitzen, die entsprechend eingesetzt werden müssen. Fans von Retro-Action-Adventures werden ganz auf ihre Kosten kommen.

Laden im App Store Stranger Things: The Game Entwickler: BonusXP, Inc. Preis: Gratis

Laden

Die charmante Optik, die tolle Retro-Musik, die liebevollen Rätsel und das völlige ausbleiben von In-App-Käufen, machen das Gratis-Game zu einer absoluten Download-Empfehlung. Die Wartezeit auf die zweite Staffel Stranger Things lässt sich damit wunderbar überbrücken. Das Spiel erfordert mindestens iOS 9 und ist mit iPhone, iPod touch und iPad kompatibel.