31.07.2017 - 21:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Aufgepasst: Wer in Hawaii über die Straße geht und auf sein Handy starrt, wird künftig bestraft. Polizisten können je nach Schwere des Vergehens bis zu 99 US-Dollar pro Vorgang als Strafe kassieren. Grund sind die vielen Verletzten, die wie Zombies über Straßen gehen, ohne den Verkehr zu beachten.



Smartphones und Verkehr vertragen sich nicht. (Bild: Dekra)

In Honolulu wurde jetzt Gesetz, was auch in anderen Staaten Viele fordern. Wer dort über die Straße geht und auf das Smartphone oder ein anderes elektronisches Gerät gucjt, der bekommt eine Strafe - wenn die Polizei das sehen sollte. Die US-Großstadt auf Hawaii verfolgt das Vergehen ab dem Ende Oktober 2017. Die Maßnahme zielt darauf ab, die Verletzungen und Todesfälle durch "abgelenktes Gehen" zu reduzieren, die es in der Vergangenheit häufig gab.

Die Strafen sind vergleichsweise gering. Ersttätern drohen 15 US-Dollar Buße, wer sich mehrmals erwischen lässt, zahlt dann pro Delikt bis zu 99 US-Dollar. Der Stadtrat hatte das Gesetz Anfang Juli 2017 verabschiedet. Nun wurde es vom Bürgermeister unterzeichnet. Auch in US-Bundesstaat New Jersey wird über Strafen für Fußgänger diskutiert, die sich nicht an die Regel halten.

Wer einen Rettungsdienst oder die Polizei anruft oder selbst diesen Diensten angehört, ist von Strafen befreit. So soll verhindert werden, dass Bürger keine Hilfe mehr rufen, wenn sie sich auf der Straße befinden.

Die Sorgen der Stadt sind nicht unbegründet. Selbst in den Jahren zwischen 2000 und 2011 gab es in den USA rund 11.000 verletzte Fußgänger, die beim Telefonieren angefahren wurden. Das hat eine Studie der Uni Maryland ergeben. Strafen diskutiert.

Auch in Europa ist das Problem präsent. Nach einer Studie, die die Dekra Unfallforschung im Jahr 2016 in sechs europäischen Hauptstädten durchführte, haben rund 8 Prozent der Fußgänger beim Überqueren der Straße Texte in ihr Smartphone getippt und weitere 2,6 Prozent telefonierten beim Überqueren der Straße. Rund 5 Prozent trugen Ohrhörer und hörten vermutlich Musik.