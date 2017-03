Immer mal wieder erneuert Terrashop sein Angebot von Büchern unter 1 Euro. Für 99 Cent gibt es derzeit wieder einen ganzen Schlag an neuen Titeln. In Summe gibt es aktuell sogar über 1000 Bücher zu diesem Preis. Das Stöbern lohnt sich also, auch weil sich darunter einige Bücher zu Technikthemen wie Programmierung oder Bildbearbeitung finden.

Terrashop im Browser auf dem MacBook Air (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Terrashop, Montage: Mac Life)

Wissen kostet Geld und manchmal gibt es das aber auch fast gratis. Wenn Sie auf der Suche nach gebündeltem Wissen sind, sind Bücher, egal ob elektronisch oder gedruckt, immer noch die beste Anlaufstelle. Bei Terrashop finden Sie aktuell über 1000 Bücher zum Preis von 99 Cent, mit Inhalten zum Bewerbungstraing, der Fotografie, Bildbearbeitung dem Sprachenlernen und vielen anderen mehr.

Zum Deal: Bücher für unter 1 Euro bei Terrashop kaufen.

Selbst Spezialthemen wie „Materialgestaltung mit Blender“, „Foto und Video mit Raspberry Pi“ oder „Business English“ sind gerade zum Schnäppchenpreis bei Terrashop im Angebot.

Hinweis: Das Angebot der einzelnen Titel gilt nur, solange der Vorrat reicht. Wenn die Bücher vergriffen sind, gibt es meist keine Nachlieferung mehr.