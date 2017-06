Wir hatten Ihnen erst vor kurzem einen USB-Plattenspieler von Audio-Technica vorgestellt, den es vergangene Woche kurze Zeit reduziert gab. Da das Angebot ausgelaufen ist, haben wir ein anderes Modell aufgetrieben. Der Lenco L-174 kann wahlweise per Cinch oder USB angeschlossen werden. Sie können ihn also sowohl analog an der HiFi-Anlage als auch digital am Computer nutzen.

USB-Plattenspieler Lenco L-174 (Bild: Lenco)

Das Modell des L-174 von Lenco, das aktuell reduziert angeboten wird, wird in der Gehäusefarbe Weiß geliefert und besitzt eine Abdeckhaube. Sie bekommen das Gerät zum Preis von 149 Euro wahlweise bei Saturn oder Amazon. Bei Saturn müssten Sie, wenn Sie sich das Gerät nicht in einen Markt in der Nähe liefern lassen, zusätzlich noch Versandkosten zum Kaufpreis hinzurechnen. Außerdem kostet das Gerät dort 149,99 Euro. Dafür ist es bei Saturn deutlich schneller lieferbar.

Produkthinweis Lenco L-174 Edler Glas-Plattenspieler mit USB-Anschluss, Aluminiumteller, MMC, Digitalisierung über PC, abnehmbare Staubschutzhaube, Anti-Skating, Auto-Stop Preis: 149,00 €

Der Teller des Plattenspielers ist aus beschichtetem Aluminium. Sie können über den USB-Anschluss mit passender Software auch die heimische Plattensammlung digitalisieren. Das Gerät unterstützt das Abspielen von Singles und LPs mit 33 oder 45 Umdrehungen pro Minute.