Lange war nicht klar, ob das Steve Jobs Theater auf dem Gelände des neuen Apple Park rechtzeitig für die Keynote im September fertig wird. Apple hat den Termin aber inzwischen bestätigt und auch den Neubau als Austragungsort für die Präsentation des iPhone 8 bestätigt. Bisher war von Drohnenvideos nur das oberirdische Eingangsbereich bekannt, Fotos zeigen nun das erste Mal das Innere.

Bisher ist hauptsächlich der oberirdische Eingangsbereich bekannt (Bild: Duncan Sinfield - Screenshot Youtube)

Der Apple Park, das neue Hauptquartier von Apple, nähert sich immer mehr der Fertigstellung und die ersten Mitarbeiter ziehen bereits in die Büros. Neben dem großen kreisförmigen Hauptgebäude entstehen auf dem Gelände in Cupertino auch ein neues Besucherzentrum und das nach dem Applegründer benannte Steve Jobs Theater. Der Großteil dieses Gebäudes befindet sich unterirdisch unter einem Hügel, so ist bisher auch relativ wenig davon bekannt. Auf Twitter postete Neil Cybart vor einigen Tagen einen Grundriss des Gebäudes, der einen ersten Eindruck über die unterirdischen Abschnitte gibt.

A different view of Steve Jobs Theater. Pretty much entirely underground. Stadium seating (1,000 seats total). pic.twitter.com/NsoBkczwz6 — Neil Cybart (@neilcybart) August 28, 2017

Die portugiesische Webseite MacMagazine hat nun einen Tipp erhalten und erste Bilder auf Instagram veröffentlicht, die ein unbekannter Nutzer bei Google Maps hochgeladen hatte.

Die Bilder stammen von Ende Juni, zeigen also nicht den aktuellen Stand der Bauarbeiten. In zehn Tagen wird die erste Keynote im Steve Jobs Theater abgehalten, die Arbeiten dürften also deutlich fortgeschrittener, bzw. Abgeschlossen sein. Dennoch bieten die Fotos einen guten Eindruck vom Inneren des Theaters und zeigen zum ersten mal die Bühne und den Zuschauerraum. Platz bietet das Gebäude für ungefähr 1000 Besucher und ist damit kleiner als viele der letzten Veranstaltungsorte. Das fertige Theater lässt sich dann am 12. September ab 19 Uhr deutscher Zeit in der Keynote bewundern.