Powerline-Adapter bringen das LAN in Ihre Steckdose, respektive in Ihren heimischen Stromkreislauf. Mit dem „dLAN 500 duo Starter Kit“ von devolo erhalten Sie derzeit ein Produkt mit zwei Powerline-Adaptern bei Expert stark reduziert angeboten. Es eignet sich prima zur Erweiterung vorhandener Powerline-Netzwerke, oder zum Einstieg.

devolo dLAN 500 duo Starter Kit (Bild: devolo)

Sie bekommen das „devolo dLAN 500 duo Starter Kit“ bei Expert aktuell zum Preis von 39 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Enthalten sind zwei Powerline-Adapter, die 128-bit AES-Verschlüsselung bieten und Ethernet mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s. Auf diese Weise können Sie bei geringem Stromverbrauch Internet auch an solche Stellen in Haus oder Wohnung bringen, die sonst nur schwer zugänglich sind.

Zum Deal: devolo dLAN 500 duo Starter Kit reduziert kaufen.

Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Entsprechend sollten Sie schnell sein. Vergleichspreise für das Starter-Kit liegen derzeit bei über 52 Euro inklusive Versand. Lassen Sie sich auf der Webseite von Expert-Technomarkt nicht irritieren. In der Produktbeschreibung steht, dass der Versand als Paket in Deutschland gratis ist. In der Seitenleiste finden Sie einen anderen Hinweis, der für dieses Angebot jedoch nicht zutrifft.

Alternativ könnten Sie beim Elektronik-Discounter Expert selbst vor Ort Glück haben. Es gibt einige Märkte, in denen wird das Starter-Kit „offline“ sogar zum Preis von 32,99 Euro angeboten.