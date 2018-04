In den alten und auch in den neuen „Star Wars“-Filmen taucht Dejarik immer wieder auf. Auch auf Apples WWDC-Event zeigte man, wie das Spiel in „echt“ aussehen könnte und nahm dafür ARKit- zur Hilfe. Allerdings benötigte man dafür nicht nur die iOS-App „Star War: Jedi Challenge“ sondern auch die entsprechende Hardware. So wurde das Lenovo Mirage AR-Headset benötigt. Mit dem neuesten Update entfällt diese Hardware-Pflicht.