Forscher der Universität Stanford und des MIT haben einen revolutionären neuen Computerchip vorgestellt. Dieser „3D“-Chip nutzt eine völlig neue Architektur und setzt auf Carbon statt Silizium. Er könnte eines Tages in iPhones und Macs zum Einsatz kommen und die Geräte nicht nur deutlich kompakter machen, sondern auch wesentlich schneller.

Visualisierung von Carbon-Nano-Röhrchen in Chip-Prototyp (Bild: MIT)

Computerchips von heute nutzen Silizium als Basis. Doch bei zunehmender Leistungssteigerung wird es schwer, diese entsprechend zu kühlen. Doch Computerchips von heute sind vor allem Einzelkämpfer. Die eigentliche Recheneinheit, die CPU, ist über einen BUS mit dem Arbeitsspeicher des Rechners verbunden. Selbst wenn diese Wege nur kurz sind, geht auf ihnen Energie und Leistung verloren.

Revolutionäres Chip-Design für iPhone und Mac denkbar?

Diesen Schwierigkeiten begegnen nun Forscher des MIT und der Stanford-Universität mit einem vollkommen neuen Chip-Design. Dieses stellt man sich am besten als „3D“-Chip vor, in der Art wie man sich eine Torte vorstellt – in Schichten. Ein Tortenboden gefolgt von einem Belag und einem Überzug. Ähnlich ist der Prototyp der Ingenieure aufgebaut. Man verbaute eine Speicherschicht bestehend aus RRAM, der Informationen durch Änderung des elektrischen Widerstands speichert. Diese Speicherschicht ist unmittelbar über der eigentlichen Recheneinheit angebracht. Zuoberst sind zudem noch diverse Sensoren zu finden. Dass aber vor allem der Speicher nicht unter der Temperaturentwicklung der Recheneinheit leidet, dafür sorgt das verwendete Material: Carbon statt Silizium. Dabei wird der Chip aufgebaut aus Nano-Karbon-Röhrchen.

Apple ist bekannt dafür, dass es sich gerne neuen Technologien annimmt. Entsprechend wäre ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, zu sagen, dass eines Tages derart designte Chips sowohl die Leistung als auch den Formfaktor neuer iPhones, iPads und Mac bestimmen könnten.