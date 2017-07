07.07.2017 - 21:32 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Im Kampf gegen Terrorismus und sonstige Verbrechen rüstet Deutschland auf. Der Bundesrat hat nun einen Gesetzentwurf durchgewunken, der Staatstrojaner erlaubt. Damit sollen VOIP-Telefonate und Messenger überwacht und Computer durchsucht werden.



Sind Messenger und ähnliche Dienste der ideale Rückzugsraum für Verbrecher? Wenn man die Gesetzgebung der Bundesrepublik betrachtet, drängt sich dieser Verdacht auf. Der Bundesrat hat nun den Weg für Staatstrojaner freigemacht, mit denen Messengerdienste überwacht werden können. Eine Verschlüsselung soll nicht viel helfen, denn die Kommunikation soll vor der Ver- oder nach der Entschlüsselung abgefangen werden.

Die Strafverfolgungsbehörden dürfen demnach bei Ermittlungen verschlüsselte Internet-Telefonate und Chats angreifen. Im Fadenkreuz steht auch „Nachrichten” von Apple oder Messenger wie Skype, WhatsApp, Signal, Telegram oder Threema. Dem Gesetzentwurf zum Staatstrojaner hat die Länderkammer zugestimmt, nachdem vor zwei Wochen bereits der Bundestag abgestimmt hatte.

Kern der Pläne ist die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ). Dabei können Ermittler schon an der Quelle, also vor der Ver- oder nach der Entschlüsselung der Daten zuschlagen, wenn sie die erforderlichen technischen Möglichkeiten haben. In der Regel dürfte dies in Form von Viren und dem Ausnutzen von Sicherheitslücken auf dem Rechner oder anderer Hardware des mutmaßlichen Straftäters geschehen.

Bereits jetzt gibt es in der Strafprozessordnung in einigen Fällen die Möglichkeit, E-Mails und Telefonate abzugreifen. Die Liste der Straftaten, bei denen das erlaubt ist, ist deutlich länger als man das erwarten könnte. Sie umfasst nicht nur Gewaltverbrechen sondern auch Steuerstraftaten, Computerdelikte, Hehlerei und sogar den Missbrauch von Asylanträgen. In allen Fällen gilt ein Richtervorbehalt - der Strafverfolger muss als beantragen, die Maßnahmen durchzuführen.

Gegen das Gesetzesvorhaben sollen von Gegnern mehrere Verfassungsbeschwerden in Stellung gebracht werden.