Der Streaming-Anbieter Spotify hat sich mit einem neuen Meilenstein zu Wort gemeldet. Auf Twitter wurde durch das Unternehmen bekanntgegeben: Man verfüge jetzt über 50 Millionen zahlende Abonnenten. Was bedeutet das für Apple Music?

Spotify ist der größte Konkurrent Apples im Business des Musik-Streamings. Doch das Unternehmen, das in Teilen der Musikindustrie selbst gehört (Sony, Warner und andere besitzen Anteile an der Firma), ist schon lange am Markt. Nun hat man auf Twitter bekanntgegeben, dass man über 50 Millionen zahlende Abonnenten verfügt. Anders als vielleicht gedacht, wurde der Fakt sehr subtil vorgetragen: Man bedankte sich bei seinen 50 Millionen Abonnenten („Thank you to our 50 million subscribers“). Man schloss die Nachricht mit dem Hashtag „#Spotify50“, in der Hoffnung, dass dieser sich verbreitet und zum Trend werden kann auf Twitter.

Muss Apple Music sich fürchten?

Für Spotify ist dieser Meilenstein ein Erfolg. Doch Apple muss sich mit seinem Musikstreaming-Angebot nicht verstecken. Im Dezember gab man bekannt, dass man bereits 20 Millionen zahlender Kunden zählt. Wenn man die jüngste Entwicklung zugrunde legt, dann müsste Apple im März ungefähr auf 22 Millionen Kunden gewachsen sein. Denn: Im Juni 2016 konnte Apple auf 15 Millionen Kunden verweisen, im September 2016 waren es bereits 17 Millionen und nun eben im Dezember 20 Millionen.

Das Verhältnis zwischen den Konkurrenten ist zweifellos angespannt. Nicht zuletzt, da Apple versucht durch viele Exklusiv-Verträge mit Künstlern seinen Service gegenüber der Konkurrenz interessanter zu machen. Zudem sicherte man sich die Rechte für beliebte Formate wie „Carpool Karaoke“, das man als Videoinhalt exklusiv über Apple Music anbieten wird und das aber weltweit über YouTube eine Menge Fans gefunden hat.