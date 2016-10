19.10.2016 - 10:49 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Spotify hat leider eine schlechte Nachricht für alle Nutzer eines Apple TV (4. Generation): Es wird in nächster Zeit keine offizielle App des beliebten Musik-Streaming-Dienstes auf Apples Set-Top-Box geben. Damit geht das schwedische Unternehmen einen ähnlichen Weg wie Amazon und lässt damit dem Konkurrenzdienst Apple Music freie Bahn.



19.10.2016 - 10:49 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Schon seit der Veröffentlichung des neuen Apple TV (4. Generation) im letzten Oktober werden immer wieder Rufe nach zwei Anwendungen für Apples schwarze TV-Box laut. Neben Amazon Prime Video (und Prime Music) wird oft auch nach Spotify nachgefragt. Bisher ging man davon aus, dass die App nicht mehr lange auf sich warten lässt. Doch die Hoffnung schwindet nun durch die Aussagen eines Spotify-Programmierers.

Samuel Erdtman arbeitet als Programmier bei Spotify und hat nun auf GitHub (via AppAdvice) bekanntgegeben, dass man eine Unterstützung von tvOS beziehungsweise Apple TV nicht in nächster Zeit erwarten soll, da die Priorität der Umsetzung intern herabgestuft wurde. Somit wird man auch weiterhin nur via AirPlay in den Genuss seiner Spotify-Mediathek auf Apple TV kommen. Mit dem Fernbleiben vergibt man eine gute Gelegenheit sich weiter von der Konkurrenz abzusetzen.

Vielleicht handelt es sich dabei auch eine Konsequenz im Kampf um die Musik-Streaming-Krone, denn Apple Music hat Spotify gehörig zugesetzt und hat bereits nach etwas über einem Jahr 17 Millionen Abonnenten, während die Schweden rund 40 Millionen zahlende Nutzer aufweisen können. Durch den neuen Konkurrenten war man bereits im letzten Jahr gezwungen den Preis für das Familienabo zu senken und neue Funktionen zu entwickeln, um sich abzuheben. Auch wenn die Konkurrenz das Geschäft belebt hat, ist es dennoch schade, dass die Skandivier Apple TV vernachlässigen.