09.01.2017 - 21:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Zubehörhersteller Spigen hat eine Dockingstation für die Ladestation der Apple AirPods vorgestellt. So steht das kleine weiße Kästchen aufrecht auf dem Tisch und wird selbst mit Strom versorgt.



Airpods Stand for Apple Airpods (Bild: Spigen)

Airpods Stand for Apple Airpods (Bild: Spigen)

Die Ladestation für die AirPods ist für die Jackentasche konstruiert, aber auf dem Tisch liegt sie etwas unprätentiös herum. Das lockt Zubehörhersteller an. Spigen hat als erstes Unternehmen nun eine Dockingstation vorgestellt, mit der Apples Ladestation für die Ohrhörer auf dem Tisch aufrecht platziert und geladen werden kann.

Für rund 12 US-Dollar ist der „Airpods Stand for Apple Airpods” nicht besonders teuer aber eben auch nur ein Accessoire. Das Lightning-Kabel zum Aufladen liegt dem Zubehör nicht bei.

Der Spigen Stand belegt eine Fläche von 2,8 x 3,78 cm und lässt sich natürlich auch besonders leicht transportieren.

Produkthinweis AirPods Halteband, Spigen® [AirPods Strap] iPhone Air Pods Kabelführung [Weiß] Draht-Kabel-Anschluss Band / Kordel Kette Halter Bügel Halterung Holder / Wegfall-Verhütung Sicherheits-Kabel Verbinder für Apple Airpods - Exklusiv für Apple iPhone 7 & iPhone 7 Plus - White (000EM20861) Preis: 9,99 €

?Übrigens gibt es auch schon ein Do-it-Yourself-Projekt, das ebenfalls eine Dockingstation für die Ladestation zum Ziel hat. Das Projekt trägt den etwas sperrigen Namen Apple AirPods Charge Dock und wurde mit dem 3D-Drucker Wanhao Duplicator i3 V2 ausgegeben. Die Daten werden unter einer Creative Commons Attribution Lizenz vertrieben. Wer will, kann von der Website der Initiatoren auch ein fertig ausgedrucktes Modell kaufen. Natürlich muss es nicht die etwas unpassende, blaue Farbgebung sein. Wer will, kann das Gehäuse auch lackieren oder in einer anderen Farbe ausgeben lassen.