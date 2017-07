Jetzt mächtig viel spielen: Media Markt bietet ein „Microsoft Sparket“ an. Es kostet: 359 Euro plus Versandkosten. Es enthält: 1) Die Xbox One S mit Controller und 500 GB Speicher, sowie Forza Horizon 3 als Download. 2) Einen weiteren Controller im Winterforce-Design. 3) Mafia III, Grand Theft Auto 5 und Halo: The Master Chief Collection (mit insgesamt vier Spielen) für die Xbox One. Und 4) die Spiele Rage, Doom 3 BFG Edition, Fallout New Vegas Ultimate Edition, Fallout 3 GOTY und The Elder Scrolls IV: Oblivion, die allesamt für die Xbox 360 erschienen sind, aber auf der Xbox One spielbar sind. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Xbox One S (Bild: Microsoft)

Zum Deal: Microsoft Sparket günstig bei Media Markt shoppen .