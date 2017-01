Derzeit bekommen Sie bei Voelkner die iDiskk für iPhone und iPad mit 32 GB Speicher stark reduziert. Es handelt sich dabei um eine Art USB-Stick, den Sie per Lightning an Ihr Apple-Gadget anschließen können. Auf die Daten greifen Sie mittels Companion-App zu.

iDiskk Speichererweiterung für iOS-Geräte (Bild: iDiskk)

Die iDiskk wird in Spacegrau angeboten. Auf der einen Geräteseite bietet Sie einen handelsüblichen USB-Stecker. Es wird USB 3.0 unterstützt und damit höhere Datenübertragungsraten als bei USB 2.0. Auf der anderen Seite ist ein Lightning-Stecker zu finden, den Sie in Ihre iPhone, iPad oder den iPod touch stecken können, und so den Gerätespeicher um 32 GB zu erweitern.

Zum Deal: iDiskk USB-Speicher reduziert.

Wenn Sie mit dem Standardversand (zwei bis drei Werktage) zufrieden sind, erhalten Sie die Ware versandkostenfrei. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht, endet aber spätestens in nicht mal mehr zwei Tagen. Der Preis bei Voelkner liegt bei nur 37,90 Euro. Im Preisvergleich liegt das nächstbeste Angebot bei über 57 Euro.

Einen Hinweis noch: Natürlich ist es mit der iDiskk nicht so, dass Sie das Gerät anstecken und sofort auf die Daten zugreifen können. Vielmehr müssen Sie derzeit eine kostenlose App herunterladen. Darüber können Sie die Inhalte abrufen und beispielsweise auch Musik oder Filme abspielen. In jedem Fall haben Sie eine kompakte Variante, den Speicher des Geräts zu erweitern und können auch offline auf Medien zugreifen.