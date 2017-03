Es ist nicht der Bestpreis – den gab es im November letzten Jahres. Doch Sie bekommen derzeit Speicher für unterwegs bei Cyberport günstiger als bei der Konkurrent: Die WD Elements Portable mit 2 TB Speicher gibt es dort reduziert zu kaufen.

WD Elements Portable (Bild: Western Digital)

Aktuell ist die WD Elements Portable mit 2 TB Speicher bei Cyberport reduziert. Als Cyberdeal wird sie aktuell zum Preis von 79,90 Euro angeboten (im November 2016 gab es sie mal für 75 Euro). Doch der aktuelle Vergleichspreis liegt deutlich über 85 Euro. Da Sie bei dieser Offerte keine Versandkosten zahlen, kann ein Blick in den Shop sich lohnen, falls Sie gerade sowieso diesen mobilen Speicher in den Blick genommen haben.

Zum Deal: WD Elements Portable 2 TB günstiger .

Sie bekommen eine Festplatte mit USB 3 in 2,5 Zoll Formfaktor in einem entsprechenden schwarzen Gehäuse. Das Gerät benötigt an Standard-USB-Anschlüssen keine zusätzlich Stromversorgung – das USB-Kabel reicht aus. Sie können die HDD beispielsweise an einen Smart TV anschließen und als Platz für Aufnahmen nutzen oder auch am Mac für Time Machine oder die Archivierung von Medien.