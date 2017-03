Bei Media Markt bekommen Sie derzeit den USB-Stick P20 von Lexar mit 128 GB Speicherkapazität reduziert angeboten. Der Konkurrenz wegen hat Amazon seinen Verkaufspreis für das Produkt auf den gleichen Kaufpreis reduziert. Sie können also wählen, wo Sie lieber einkaufen wollen, wenn Sie das Zubehör benötigen.

Lexar P20 Jumpdrive mit 128 GB Speicher (Bild: Lexar)

Nur 49 Euro kostet derzeit der P20 von Lexar mit 128 GB. Der nächstbeste Preis im Preisvergleich liegt bei über 60 Euro inklusive Versand. Der USB-3-Stick schafft Leseraten von bis zu 400 MB/s und Schreibraten von bis zu 270 MB/s. In Tests konnte das Gerät diese Werte vom Hersteller durchaus bestätigen. Der Lexar-Stick bietet eine Schlaufe zum Anbringen am Schlüsselbund – somit haben Sie den Speicher unterwegs immer dabei. Damit Sie dabei den USB-Stecker nicht beschädigen, lässt dieser sich per Knopfmechanik einziehen.

Zum Deal: Lexar P20 mit 128 GB bei Media Markt kaufen .

Zum Deal: Lexar P20 mit 128 GB bei Amazon kaufen.

Produkthinweis Lexar 128GB JumpDrive P20 USB 3.0 Flash Drive Memory Stick Speicherstick - Schwarz Preis: 49,00 €

Versandkosten fallen in beiden Fällen nicht an. Bei Media Markt hätten Sie grundsätzlich die Wahl, sich den USB-Stick auch in eine Filiale Ihrer Wahl liefern zu lassen. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.