Sie bekommen derzeit Backup-Speicher von Seagate satt und stark reduziert. Die Seagate Backup Plus HUB mit 8 TB Kapazität gibt es aktuell für beinahe 30 Prozent unter Normalpreis.

Seagate Backup Plus HUB 8 TB (Bild: Seagate)

Die Seagate Backup Plus HUB wird so genannt, da die Festplatte in einem Gehäuse verbaut ist, dass selbst zwei USB-Anschlüsse enthält, an denen Sie beispielsweise Ihr Smartphone laden können. Es handelt sich dabei um USB-3-Anschlüsse.

Zum Deal: Seagate Backup Plus HUB 8 TB stark reduziert.

Die HDD mit 8 GB Kapazität bietet noch eine Annehmlichkeit. Sie erhalten einen OneDrive-Gutschein über 200 GB Cloudspeicher für zwei Jahre gratis. Der Gutschein muss allerdings bis zum 30. Juni 2017 aktiviert werden.

Sie zahlen derzeit nur 212,61 Euro statt 289,99 und bekommen das Produkt entsprechend 27 Prozent günstiger. Auch im Preisvergleich ist es derzeit nirgendwo günstiger zu bekommen.

Produkthinweis Seagate Backup Plus HUB 8TB Externe Desktop Festplatte (mit integriertem usb HUB, usb 3.0, PC und MAC) schwarz Preis: 212,61 €

Für die Nutzung am Mac müssen Sie das Produkt übrigens im Festplattendienstprogramm formatieren, da es mit NTFS vorformatiert ist. Alternativ können Sie einen mitgelieferten NTFS-Treiber für macOS installieren. Bedenken Sie außerdem, dass das Produkt stark nachgefragt ist, und schon jetzt nicht zeitnah lieferbar. Der Preis spricht aber für sich.