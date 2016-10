Die Verbindung aus Natur und Technik ist faszinierend, gerade in unserer schnelllebigen Zeit, in der das Besinnen auf Ursprüngliches oft verloren geht. Bei Woodcessories vereinen wir deshalb Natur und Moderne auf eine innovative Art und Weise: Unser Unternehmen produziert nachhaltige Accessoires aus Holz für die gesamte Apple-Familie. Alle Produkte werden dabei per Hand gefertigt und die Hölzer für jedes eigens ausgewählt. All das macht das Besondere bei Woodcessories aus, aber stellt auch eine ständige Herausforderung dar.

Holz ist als Naturprodukt kaum berechenbar und stark von Wetterbedingungen abhängig. Zu viel oder zu wenig Niederschlag beeinflussen beispielsweise die Qualität des Holzes, die dann anhand spezieller Verfahren auf den gewünschten Standard gebracht werden muss. Das kostet uns Zeit und ist sehr aufwändig. Insbesondere, wenn man mit zertifizierten Holzlieferanten arbeitet. Das Holz stammt nämlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft aus den USA und Europa. Ebenso wird bei uns jedes Holzstück noch per Hand selektiert und durch traditionelles Schreiner-Handwerk hergestellt. So entsteht jedes Produkt, abgesehen von dem maschinellen und passgenauen Ausfräsen der Holzstücke, durch Handarbeit. Angefangen bei der Selektion der Rohmaterialien über das Schleifen von Hand bis hin zum Einwachsen der Hölzer vertrauen wir auf die Talente unserer Mitarbeiter. So kann es schon mal sein, dass die Fertigstellung einer neuen Produktlinie mehrere Monate andauert. Aber das ist es uns auch wert. Schließlich soll jeder Kunde am Ende sein eigenes, handgefertigtes Unikat erhalten, das weit von 08/15 entfernt ist.

Mittlerweile gelingt uns der Spagat zwischen dem Anspruch an ästhetische und ökologische Faktoren immer besser. Den Lieferanten und Produzenten, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, können wir zu hundert Prozent vertrauen. Sie vertreten unsere Werte und entsprechen mit der Umsetzung unseres Designs unseren Vorstellungen. Klar ist es nicht einfach, bei solch aufwändig hergestellten Produkten eine konstante Verfügbarkeit zu garantieren, aber daran arbeiten wir ständig.

Woodcessories: Wie alles begann

Begonnen hat alles 2011 auf einer Tour durch Amerika. Batty und ich trafen im Roosevelt National Park auf Bill, ein richtiges Mountain-States-Original, der uns sofort mit seiner Lebensfreude, seinen Geschichten und seiner Leidenschaft für die Natur ansteckte. Mit Dockingstationen aus recyceltem Schiffsholz starteten wir daraufhin die erste hölzerne Innovation. Obwohl das Material und die Kombination bis dahin einzigartig waren, wurde schnell klar, dass das Potenzial für nachhaltiges Apple-Zubehör noch lange nicht ausgeschöpft war. Heute deckt das Sortiment die gesamte Apple-Familie ab. Neuestes Produkt: Das erste Holzarmband für die erste und zweite Generation der Apple Watch. Mit dieser Bandbreite an handgefertigten, individuell ausgewählten Produkten behaupten wir uns als Marke nun seit mehr als drei Jahren auf dem Markt. Für uns gilt: „Apple Only“, denn die Funktionalität und minimalistische Ästhetik der Apple-Designs soll mit dem Stil der Holzaccessoires unterstrichen werden. Zudem tun wir als Unternehmen auch etwas Gutes für das Gewissen eines jeden Kunden, denn zusammen mit der gemeinnützigen Organisation „Trees for the Future“ engagieren wir uns für den Klimaschutz: Für jedes verkaufte Produkt wird ein neuer Baum in Ost-Afrika gepflanzt.