Sie bekommen derzeit wieder ein Paketangebot bei Media Markt geschnürt. Wählen Sie aus einer Konsole von Sony oder Microsoft und drei Top-Spielen und zahlen zusammen weniger dafür. Zur Wahl stehen die PS4 Slim oder die Xbox One S und mehrere Dutzend Videospiele.

Xbox One S (Bild: Microsoft)

Media Markt bietet diese Aktion nicht zum ersten Mal an. Schon im letzten Jahr, ungefähr zur gleichen Zeit, gab es eine ähnliche Auswahl. Allerdings: Die auswählbaren Videospiele für die Plattformen sind nur in begrenzter Stückzahl vorhanden. Wenn Sie gerne die Top-Spiele im Paket mitkaufen möchten, sollten Sie schnell sein.

Zum Deal: Spielekonsole im Paket mit drei Spielen günstiger .

Was steht zur Wahl? Entweder die PlayStation 4 Slim mit 1 TB Speicher (Update: mittlerweile auch nur noch 500 GB) oder die Xbox One S mit 500 GB Speicher. Diese beiden Konsolen bekommen Sie zusammen mit drei Spielen Ihrer Wahl zum Preis von 333 Euro. Wenn Sie sich das Paket in den Markt liefern lassen, entfallen die Versandkosten. Wollen Sie stattdessen eine Xbox One S mit 1 TB Speicher, müssen Sie ein wenig mehr Geld auf den Tisch legen: 379 Euro.

Besonders interessant ist die Option, dass auch das Bundle von Xbox One S mit Fifa 17 als Teil der Aktion gilt. Wenn Sie sich dafür entscheiden, bekommen Sie quasi gleich vier Spiele im Rahmen der Aktion.

Sie müssen bei der Auswahl der Spiele nicht nur solche für die gekaufte Konsole in den Warenkorb legen. Wenn Sie gute Freunde haben oder schon eine der Konsolen besitzen, dann können Sie die Spielewahl durcheinander treffen.

Spiele auch einzeln im Angebot

Sollten Sie keine Konsole wollen, dann gibt es darüber hinaus auch ein Angebot für Interessent, die nur die Videospiele im Paket möchten. Sie zahlen für drei Top-Spiele aus einer entsprechenden Auswahl 79 Euro.Zur Wahl stehen unter anderem Games wie Watch Dogs 2, Call of Duty: Infinite Warfare, und viele andere mehr.

Comtech heizt Media Markt ein

In der Stückzahl stark beschränkt gibt es ein Bundle mit Xbox One S und 1 TB, sowie Gears of War 4, Doom und Fallout 4 (inkl. Downloadcode für Fallout 3) bei Comtech. Der Preis? 279 Euro. Es sind aber keine 50 Stück mehr verfügbar.

Zum Deal: Xbox One S im Bundle bei Comtech super billig.